Оборонный концерн KNDS может временно перейти к двум государствам

Германия и Франция допускают возможность временно взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль. Как следует из данных о подготовке к повторному IPO, такой сценарий обсуждается на случай, если сентябрьское размещение акций снова не состоится.
Июльская попытка вывести 20% бумаг на биржу была отменена из‑за низкой оценки компании, которую владельцы сочли неприемлемой. Сейчас KNDS принадлежит французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс на паритетной основе. Планировалось, что Германия выкупит 40% акций, Франция сохранит столько же, а оставшиеся 20% разместят на рынке.
Если сентябрьское IPO вновь сорвётся, Берлин и Париж временно станут единственными владельцами концерна. Частные акционеры при этом сохранят право позже выкупить 20% долю, чтобы реализовать её на более выгодных условиях.
KNDS (ранее известная как KMW+Nexter Defense Systems) — это европейский оборонный концерн, созданный в 2015 году путем слияния немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter Systems. Ключевые направления деятельности: разработка и производство основных боевых танков (Leopard 2, Leclerc), боевых машин пехоты (Puma, VBCI), бронетранспортеров и разведывательных машин, также он производит самоходные гаубицы (PzH 2000, CAESAR), реактивные системы залпового огня и минометы, наряды, взрыватели пулеметов и автоматических пушек для наземной техники.
Ранее мы писали: На Украине забили тревогу из-за коллапса портового экспорта.
Читайте также: Сюрприз из Перми: Арменка из «Реальных пацанов» идёт в Госдуму.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.