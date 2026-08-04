Оборонный концерн KNDS может временно перейти к двум государствам

KNDS (ранее известная как KMW+Nexter Defense Systems) — это европейский оборонный концерн, созданный в 2015 году путем слияния немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter Systems. Ключевые направления деятельности: разработка и производство основных боевых танков (Leopard 2, Leclerc), боевых машин пехоты (Puma, VBCI), бронетранспортеров и разведывательных машин, также он производит самоходные гаубицы (PzH 2000, CAESAR), реактивные системы залпового огня и минометы, наряды, взрыватели пулеметов и автоматических пушек для наземной техники.