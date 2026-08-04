Кандидат в конгресс США от Украины арестован за угрозы убийством

По данным портала, инцидент начался с того, что один из отдыхающих сделал кандидату замечание из-за громкой музыки. В ответ Басин заявил о наличии огнестрельного оружия и пригрозил расстрелять жену мужчины, а во время драки с заступившимся за отдыхающих прохожим вытащил нож и стал угрожать окружающим, после чего попытался избавиться от оружия, выбросив его в океан. Суд установил залог за его освобождение в размере одного миллиона долларов по двум эпизодам угрозы расправой первой степени.