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Вагенкнехт: урегулировать украинский конфликт без России невозможно

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала учесть предысторию конфликта и неразрешенные вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Достичь мира на Украине невозможно без учета интересов безопасности всех сторон конфликта, включая Россию, заявила основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) в ФРГ Сара Вагенкнехт.

«Дипломатические подходы к решению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины», — подчеркнула она в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine.

Политик призвала учесть предысторию конфликта и все еще неразрешенные вопросы, касающиеся европейской архитектуры безопасности. Одним из решающих факторов, которые спровоцировали конфликт, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Украины в НАТО, отметила она.

При этом Вагенкнехт указала, что правительство Германии отказывается признать этот факт того, что необходимо учитывать все факторы.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не отказывается от диалога по украинскому вопросу, при этом ожидает от западных партнеров осмысленных и серьезных шагов.

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