Reuters: США готовят запрет на ввоз китайского оборудования для дата-центров

По словам собеседников агентства, в частности, мера коснется новых китайских оптических трансиверов. Американские власти стремятся таким образом защитить инфраструктуру, лежащую в основе ИИ, от кражи данных и установки вредоносного ПО, отметили источники. Проект запрета разрабатывает Федеральная комиссия США по связи. Чиновники надеются выпустить его уже в этом году. Собеседники Reuters при этом подчеркнули, что комиссия может изменить или отложить это ограничение при необходимости.