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Латвия неожиданно открыла границу с Белоруссией после паузы

Латвийская Республика возобновила оформление и пропуск транспортных средств через единственный работающий погранпереход на границе с Белоруссией «Патерниеки», сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем официальном Telegram-канале.

Латвийская Республика возобновила оформление и пропуск транспортных средств через единственный работающий погранпереход на границе с Белоруссией «Патерниеки», сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем официальном Telegram-канале.

«На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта», — отмечается в сообщении ведомства.

Пограничное ведомство Белоруссии уточнило, что латвийская сторона официально уведомила соседей о восстановлении движения. Пропуск грузовых и легковых автомобилей в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») заработал в полном объеме с 21:00 по московскому времени.

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