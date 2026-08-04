Латвия неожиданно открыла границу с Белоруссией после паузы

Латвийская Республика возобновила оформление и пропуск транспортных средств через единственный работающий погранпереход на границе с Белоруссией «Патерниеки», сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем официальном Telegram-канале.
«На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта», — отмечается в сообщении ведомства.
Пограничное ведомство Белоруссии уточнило, что латвийская сторона официально уведомила соседей о восстановлении движения. Пропуск грузовых и легковых автомобилей в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») заработал в полном объеме с 21:00 по московскому времени.