WSJ: сделка по Ормузу предполагает заход судов в Персидский залив через Иран

Как стало известно изданию, предложенная Тегерану сделка предполагает движение судов в Персидский залив по коридору, проходящему у иранского побережья, а выход из залива — по маршруту через территориальные воды Омана. При этом плата за выход из Персидского залива взиматься не будет.
По данным газеты, иранские представители выдвинули условия, включающие право на сбор платежей за проход судов, гарантии прекращения атак, отмену морской блокады со стороны США и ослабление санкционных ограничений в отношении иранской нефти. Как пишет WSJ, Соединенные Штаты и государства Ближнего Востока отклонили требование о введении сборов, настаивая на получении от Тегерана гарантий отсутствия угроз.
Источники WSJ утверждают, что отдельные представители Корпуса стражей исламской революции уведомили посредников на переговорах о неприемлемости сделки без сохранения за Ираном контроля над проливом. Кроме того, Тегеран заявил о готовности к ведению боевых действий на протяжении нескольких месяцев в случае необходимости.
В случае успеха посредников в достижении договоренностей по Ормузскому проливу следующим этапом станет возобновление действия меморандума о взаимопонимании. Сообщается, что Пакистан выступил с инициативой проведения на своей территории нового раунда переговоров между Ираном и США.
Президент США Дональд Трамп 2 августа в социальной сети Truth Social заявил о согласии отказаться от планировавшегося масштабного удара по Ирану для достижения соглашения с Тегераном. По его словам, Иран и ближневосточные государства обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки в связи с согласованием сторонами контуров будущего соглашения. Документ должен предусматривать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 4 августа сообщил, что Вашингтон и Тегеран обмениваются проектами соглашения при посредничестве третьих сторон, однако проведение прямых переговоров в настоящее время не планируется.