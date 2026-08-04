WSJ: сделка по Ормузу предполагает заход судов в Персидский залив через Иран

Президент США Дональд Трамп 2 августа в социальной сети Truth Social заявил о согласии отказаться от планировавшегося масштабного удара по Ирану для достижения соглашения с Тегераном. По его словам, Иран и ближневосточные государства обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки в связи с согласованием сторонами контуров будущего соглашения. Документ должен предусматривать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 4 августа сообщил, что Вашингтон и Тегеран обмениваются проектами соглашения при посредничестве третьих сторон, однако проведение прямых переговоров в настоящее время не планируется.