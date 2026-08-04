Белоруссия сообщила о возобновлении движения на границе с Латвией

Латвия возобновила пропуск грузового и легкового транспорта через пункт «Патерниеки» на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.
Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что движение восстановлено в полном объеме с 21:00 мск.
На территории Белоруссии пункту «Патерниеки» соответствует пункт пропуска «Григоровщина».
В Минске заявили, что белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме.
Ранее сообщалось, что движение через единственный открытый пункт пропуска «Григоровщина» было полностью прекращено. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава связывал остановку с техническими неполадками.