Экс-президент Грузии Саакашвили напомнил о себе жалобами на условия содержания в заключении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными. Сооответствующее заявление он опубликовал на странице в соцсети.
По его словам, он содержится в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Экс-политик уверяет, что в схожих условиях находятся и другие политзаключенные.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили возвращен в тюрьму из клиники, где находился более трех лет. Подчеркивалось, что состояние здоровья осужденного экс-президента страны удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение.
Напомним, 6 ноября было заведено дело за призывы к свержению власти в отношении Саакашвили и нескольких оппозиционных лидеров Грузии. А в марте 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к еще девяти годам тюрьмы за растрату госсредств.