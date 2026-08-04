Экс-президент Грузии Саакашвили напомнил о себе жалобами на условия содержания в заключении

Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили возвращен в тюрьму из клиники, где находился более трех лет. Подчеркивалось, что состояние здоровья осужденного экс-президента страны удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение.