Програнкомитет Белоруссии: Латвия заявила о возобновлении пропуска через границу

31 июля глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что границу с Белоруссией, где с 2023 года действует только один пункт пропуска, закрыли по техническим причинам. Белорусский МИД заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные. Сегодня правительство Латвии обсуждало возможность закрыть границу полностью, но идею не поддержали.