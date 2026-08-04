Британия продолжит досрочно освобождать заключенных из-за нехватки тюрем

С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать схема, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По данным газеты The Guardian, более 70 тыс. человек были освобождены по этой программе. Предыдущее лейбористское правительство во главе с Киром Стармером планировало, что с сентября 2026 года вступят в силу новые правила, по которым на свободе смогут оказаться заключенные, отбывшие в тюрьме треть своего наказания. Бернэм в конце июля заявил, что пересмотрит эту программу. После проведенного анализа он объявил, что планы его предшественника не будут свернуты.