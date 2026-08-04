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В сторону Москвы за день летели 184 БПЛА

В сторону Москвы с 8:30 до 22:00 были направлены 184 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

В сторону Москвы с 8:30 до 22:00 были направлены 184 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По словам главы города, средства ПВО ликвидировали большую часть дронов на дальних подступах. Еще 18 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, отметил господин Собянин.

Росавиация сообщала, что в аэропортах Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

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