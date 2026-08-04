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Reuters узнал о планах США вновь приостановить действие закона Джонса

Администрация президента США Дональда Трампа может продлить отмену закона Джонса, обязывающего перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране и с американским экипажем. Так Вашингтон хочет сдержать рост цен на бензин, пишет Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа может продлить отмену закона Джонса, обязывающего перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране и с американским экипажем. Так Вашингтон хочет сдержать рост цен на бензин, пишет Reuters.

Источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято. Сотрудники администрации еще обсуждают возможную меру с представителями судоходных компаний и законодателями. Два спикера Палаты представителей, по данным Reuters, выступают против продления послаблений, поскольку они могут навредить американскому флоту.

Закон не действует до 16 августа. С момента его временной отмены около 200 судов смогли зайти в американские порты, не соблюдая требования. Меру ввели, чтобы снизить цены на бензин на заправках — они выросли из-за начала войны США и Израиля с Ираном.

С того момента, как пишет Reuters, Дональд Трамп практически исчерпал простые способы для снижения цен. На этой неделе американский президент вновь пожаловался, что нефтяные компании, включая Chevron и ExxonMobil, заработали «слишком много» денег из-за конфликта с Ираном. По его мнению, нефть, которую они закупают, стоит в разы дешевле продаваемого ими топлива.

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