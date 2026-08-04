Лидер республиканцев в Сенате США заявил о разногласиях по санкциям против РФ

«Думаю, сейчас мы пытаемся достичь договоренности об ограничении времени [на рассмотрение законопроекта], — сказал он журналистам. — Есть некоторые возражения относительно санкций против России, которые мы сейчас рассматриваем». Тьюн допустил, что законодатели, у которых есть эти возражения, могут согласиться сократить время рассмотрения законопроекта, если в Сенате проведут голосование по предложенным поправкам.