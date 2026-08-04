Лидер республиканцев в Сенате США заявил о разногласиях по санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) заявил, что при работе над законопроектом об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана возникли разногласия.
«Думаю, сейчас мы пытаемся достичь договоренности об ограничении времени [на рассмотрение законопроекта], — сказал он журналистам. — Есть некоторые возражения относительно санкций против России, которые мы сейчас рассматриваем». Тьюн допустил, что законодатели, у которых есть эти возражения, могут согласиться сократить время рассмотрения законопроекта, если в Сенате проведут голосование по предложенным поправкам.
«Возможно, что будет одно голосование по поправкам, которое позволит завершить работу над законопроектом и сделать это», — уточнил Тьюн, имея в виду возможность принятия документа.
Как сообщили ранее журналисты портала Punchbowl News, сенатор Рафаэль Уорнок (демократ от штата Джорджия) выступил против ускоренного рассмотрения законопроекта. Он требует изменить в нем формулировки, касающиеся тарифов. По сведениям СМИ, демократы опасаются резкого расширения полномочий президента США республиканца Дональда Трампа в части, касающейся применения импортных пошлин.
Законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России и Ирана прошел 29 июля второе процедурное голосование в Сенате Конгресса. Основным автором документа был сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), умерший 11 июля.
О документе.
Согласно тексту новой версии законопроекта, предлагается ввести санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку ОПК РФ. Кроме того, предусматривается применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих энергетических проектов РФ в Арктике.
Вместо ранее предложенной инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять государств, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.
Трамп 29 июля фактически поддержал упомянутый документ. Вместе с тем, по мнению американского лидера, нет необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения этого законопроекта.