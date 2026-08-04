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Детский фонд ООН отреагировал на гибель детей в Геленджике и Белгороде

Все стороны конфликта на Украине обязаны строго придерживаться норм международного гуманитарного права и обеспечивать безопасность несовершеннолетних гражданских лиц, заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), комментируя гибель детей в результате ударов украинских беспилотников по территории России.

Все стороны конфликта на Украине обязаны строго придерживаться норм международного гуманитарного права и обеспечивать безопасность несовершеннолетних гражданских лиц, заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), комментируя гибель детей в результате ударов украинских беспилотников по территории России.

«ЮНИСЕФ вновь призывает все стороны соблюдать свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в том числе в отношении защиты детей и гражданской инфраструктуры», — говорится в официальном заявлении пресс-службы организации.

Поводом для жесткой реакции международной структуры стали недавние трагические инциденты, в результате которых под ударами украинских БПЛА погибли и пострадали дети. Так, 2 августа при обстреле детской площадки в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка и тяжелые ранения получили двое детей, а последовавшая за этим атака дронов на пляж в курортной Архипо-Осиповке под Геленджиком унесла жизни семи человек, в том числе четверых несовершеннолетних, при этом еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести.

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