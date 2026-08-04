Детский фонд ООН отреагировал на гибель детей в Геленджике и Белгороде

Поводом для жесткой реакции международной структуры стали недавние трагические инциденты, в результате которых под ударами украинских БПЛА погибли и пострадали дети. Так, 2 августа при обстреле детской площадки в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка и тяжелые ранения получили двое детей, а последовавшая за этим атака дронов на пляж в курортной Архипо-Осиповке под Геленджиком унесла жизни семи человек, в том числе четверых несовершеннолетних, при этом еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести.