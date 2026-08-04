Литва представила единую систему борьбы с дронами с помощью ИИ

На территории Литвы 18 мая упал беспилотник. Аппарат рухнул в поле в селе Самане. Глава Национального центра управления кризисами страны Вильмантас Виткаускас заявил, что в Утенском районе упал иностранный дрон, обломки которого, вероятно, указывают на его украинское происхождение. Двумя днями позже, 20 мая, в Литве была объявлена воздушная тревога после обнаружения у границы неизвестного беспилотника. В связи с инцидентом были активизированы силы НАТО для патрулирования воздушного пространства Балтийского региона, пишет ведомство. До этого об инциденте с дроном Вильнюс также сообщал в конце марта, власти тогда сообщили о падении «заблудившегося» украинского дрона.