Литва представила единую систему борьбы с дронами с помощью ИИ

Минобороны Литвы реализует план по объединению мобильных телефонов, камер и радаров ПВО в единую систему мониторинга воздушного пространства на базе ИИ на фоне участившихся инцидентов с БПЛА и опасениями за региональную ПВО. Об этом заявил министр обороны Робертас Каунас, передает LRT.
«Мы хотим подключить все возможности обнаружения, доступные в Литве, в единую систему. Это требует программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте», — сказал он. По словам министра обороны, у ведомства есть четкое видение и концепция внедрения единой интегрированной, а не раздробленной системы противовоздушной обороны.
В настоящее время военные и Министерство обороны поручили промышленности развивать систему, пишет LRT.
Литовские представители отрасли и аналитики назвали проект по созданию единой системы с ИИ «крайне амбициозным». Представитель Ассоциации обороны и безопасности Литвы Винкас Юргутис отметил, что такой проект «сложен» даже по мировым меркам.
Вышедший на пенсию литовский майор Дариус Антанайтис пояснил, что система объединит камеры, микрофоны и телефоны для обнаружения малых целей на высоте до 3 тыс. м, невидимых для радаров.
Хотя министр обороны и выразил надежду на результаты по проекту в течение года, представители отрасли и эксперты предостерегли, что полноценное развертывание может занять больше времени. «Если мы говорим о пилотных проектах и прототипах, то они могут быть разработаны в течение года», — сказал Юргутис.
В течение четырех лет, отмечает литовское издание, Минобороны планирует направить не менее €2 млрд на развитие ПВО. При этом литовская оппозиция считает эту сумму недостаточной. Экс-глава оборонного ведомства Лауринас Кащюнас подчеркивает, что для защиты инфраструктуры, стратегических узлов и населения страны Литве необходимы дополнительные €4−4,5 млрд евро вплоть до 2030 года.
На территории Литвы 18 мая упал беспилотник. Аппарат рухнул в поле в селе Самане. Глава Национального центра управления кризисами страны Вильмантас Виткаускас заявил, что в Утенском районе упал иностранный дрон, обломки которого, вероятно, указывают на его украинское происхождение. Двумя днями позже, 20 мая, в Литве была объявлена воздушная тревога после обнаружения у границы неизвестного беспилотника. В связи с инцидентом были активизированы силы НАТО для патрулирования воздушного пространства Балтийского региона, пишет ведомство. До этого об инциденте с дроном Вильнюс также сообщал в конце марта, власти тогда сообщили о падении «заблудившегося» украинского дрона.
В середине мая президент Литвы Гитанас Науседа потребовал сбивать все дроны, которые вторгаются в воздушное пространство страны. Он назвал все беспилотные летальные аппараты представляющими угрозу стране, а обеспечение безопасности литовского населения — первостепенной задачей.
Президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе. «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — подчеркнул Путин. Москва не раз отвергала заявления о том, что намеревается нападать на НАТО или ЕС.
South China Morning Post со ссылкой на документальный фильм на китайском гостелевидении 3 августа написала, что армия КНР начала внедрять систему на основе ИИ, которая позволяет планировать боевые операции с одновременным участием десятков подразделений. Такая система, написала газета, помогает командирам и пилотам определять приоритетные цели, координировать атаки и распределять задачи между подразделениями. По данным CCTV, она уже неоднократно применялась на практике.
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