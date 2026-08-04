Пауза в конгрессе: демократ остановил продвижение санкций против России

Инициатива, разработанная при участии покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), предусматривает введение 100‑процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500‑процентных — на весь импорт из России в США. Проект также содержит исключения для стран, закупающих менее 15% российского газа и сокращающих импорт, но сохраняет идею введения пошлины до 500% на прямые поставки из РФ. Кроме того, документ предполагает санкции против ряда банков.