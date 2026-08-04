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Пауза в конгрессе: демократ остановил продвижение санкций против России

Сенатор‑демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о санкциях против России в сенате США.

Сенатор‑демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о санкциях против России в сенате США. Об этом сообщает издание Punchbowl со ссылкой на заявление корреспондента Лоры Вайс.

По данным издания, Уорнок отказался поддержать договорённость об ограничении времени дебатов, что позволило бы сенату перейти к рассмотрению документа в ускоренном режиме. Ранее руководство обеих партий направило сенаторам запрос о порядке обсуждения инициативы, включая возможное голосование по исключению из проекта раздела о новых пошлинах. При отсутствии возражений дебаты могли быть сокращены до двух часов, а число поправок — до трёх.

До этого сенат большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта на втором процедурном этапе. Однако дальнейшее продвижение документа осложняется тем, что палата представителей ушла на каникулы до 31 августа.

Инициатива, разработанная при участии покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), предусматривает введение 100‑процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500‑процентных — на весь импорт из России в США. Проект также содержит исключения для стран, закупающих менее 15% российского газа и сокращающих импорт, но сохраняет идею введения пошлины до 500% на прямые поставки из РФ. Кроме того, документ предполагает санкции против ряда банков.

Ранее мы писали: Вагенкнехт призвала учитывать интересы России при урегулировании конфликта.

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