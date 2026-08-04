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Путин расширил для судимых возможности заключения контракта с ВС РФ

Закон предусматривает исключение некоторых оснований, которые препятствуют поступлению на службу по контракту.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью.

Норма предусматривает исключение некоторых оснований, которые препятствуют поступлению на службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Кроме того, глава государства подписал закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба документа вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер на встрече с военными, совершившими подвиг под Урожайным, говоря о погибших осужденных — участниках СВО, заявил, что они отдали жизни за свою родину, искупив свою вину. Путин пообещал оказать помощь их близким, а также почтил минутой молчания память погибших в спецоперации.