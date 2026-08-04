Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсудил американо-иранский конфликт с эмиром Катара

Американский президент Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию конфликта между США и Ираном. Об этом сообщила канцелярия катарского руководителя.

Американский президент Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию конфликта между США и Ираном. Об этом сообщила канцелярия катарского руководителя.

Дональд Трамп высоко оценил роль Катара в содействии диалогу, указывается в публикации. Эмир Катара, со своей стороны, подчеркнул важность использования дипломатических средств для решения конфликта. Необходимо, чтобы все стороны придерживались положений меморандума о взаимопонимании, подчеркнул господин Аль Тани. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о возможности заключения сделки между США и Ираном в ближайшие два дня. При этом, по словам госсекретаря Марко Рубио, окончательного решения по Ормузскому проливу пока нет.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше