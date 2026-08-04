Украина вернула МВФ лишь процент от общего объема заимствований

Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ. Первую фонд предоставил в 2022 году на общую сумму 15,6 миллиарда долларов. Вторую кредитную линию руководство международной организации одобрило в феврале 2026 года еще на 8,1 миллиарда долларов. При этом первый кредит к тому моменту не был предоставлен в полном объеме.