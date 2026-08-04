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В аэропорту Внуково сняли ограничения спустя почти 10 часов

В московском аэропорту Внуково сняли режим приема и отправки рейсов по согласованию, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

В московском аэропорту Внуково сняли режим приема и отправки рейсов по согласованию, сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:39 мск.

О введении во Внуково режима обслуживания рейсов по согласованию Росавиация сообщила в 13:20 мск. Аналогичные меры также действовали в столичных авиагаванях Домодедово и Шереметьево, а также подмосковсном Жуковском, однако на момент публикации материала аэропорты работали штатно.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак БПЛА. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 4 августа ПВО отразила атаки 18 дронов, летевших на столицу.

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