В Чехии не будут предоставлять статус временной защиты украинским беженцам

Как сообщает портал, изменения в правилах предоставления статуса временной защиты гражданам Украины были согласованы государствами-членами Евросоюза и опубликованы во вторник в «Вестнике ЕС» с вступлением в силу на следующий день, то есть в среду. Мужчинам-украинцам в возрасте от 23 до 25 лет, находящимся в резерве, и мужчинам-украинцам в возрасте от 25 до 60 лет, выезд из Украины запрещен.