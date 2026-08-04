Джей Клейтон принес присягу в качестве директора Нацразведки США

Джей Клейтон, кандидатуру которого ранее утвердил сенат, принес присягу и официально занял должность директора Национальной разведки США, пишет The New York Times.
После вступления в должность Клейтон выступил с заявлением, в котором озвучил планы сосредоточиться на обеспечении эффективности работы разведывательного сообщества.
«Сейчас как никогда важно, чтобы разведывательное сообщество предоставляло президенту, политикам, военным лидерам и Конгрессу максимально полную разведывательную информацию», — отметил Клейтон.
Напомним, в конце июля сенат Конгресса США утвердил Клейтона на пост директора нацразведки США. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор, 47 человек высказались против.
До этого эту должность занимала Тулси Габбард. В мае текущего года она заявила об отставке, объяснив свое решение болезнью супруга.