Бывшим заключенным разрешили служить в военкоматах ВСУ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывшим заключенным в рядах ВСУ разрешили служить в военкоматах, входящих в структуру ВСУ, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета», ссылаясь на текст подписанного Владимиром Зеленским закона.
«Закон 4931-IX устраняет правовое неравенство и гарантирует бойцам, пришедшим в ряды ВСУ из учреждений отбывания наказаний, те же права, что и другим военнослужащим, в частности… возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья», — говорится на сайте издания.
Указанный законопроект был принят Верховной радой еще в июле, но подпись Зеленского на нем появилась лишь во вторник, следует из карточки документа на сайте Рады.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники украинских военкоматов начали привлекать бывших заключенных для «отлова» граждан по мобилизации.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) входят в структуру ВСУ в составе сухопутных войск. Они подчиняются региональному оперативному командованию ВСУ и министерству обороны Украины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.