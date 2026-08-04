Вагенкнехт призвала власти ФРГ предложить план завершения конфликта на Украине

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик. Мема обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и потребовал от Брюсселя добиваться соблюдения правил ведения боевых действий. Финский политик также заявил, что дальнейшее финансирование Киева может привести к ответным действиям России. Напомним, по данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали, погибли семь человек.