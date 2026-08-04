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В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина… В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

Отмечается, что пострадавшим в поселке Октябрьский оказали помощь в городской больнице Белгорода.

Пострадавшему в Шебекинском округе мужчине оказывают медицинскую помощь, добавили в оперштабе.

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