В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

«В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина… В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».