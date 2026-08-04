В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
«В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина… В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Отмечается, что пострадавшим в поселке Октябрьский оказали помощь в городской больнице Белгорода.
Пострадавшему в Шебекинском округе мужчине оказывают медицинскую помощь, добавили в оперштабе.