Литва представила единую систему борьбы с дронами с помощью ИИ

Как передает LRT, данное решение обусловлено ростом числа инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов и обеспокоенностью состоянием региональной противовоздушной обороны. С соответствующим заявлением выступил глава оборонного ведомства Робертас Каунас.
«Мы хотим подключить все возможности обнаружения, доступные в Литве, в единую систему. Это требует программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте», — сказал он. Министр отметил, что у его ведомства имеется четкое понимание и концепция того, как должна выглядеть единая интегрированная система ПВО, а не разрозненные элементы.
Как информирует LRT, военное руководство и Министерство обороны уже выдали промышленным предприятиям заказ на разработку этой системы.
Представители литовского оборонно-промышленного комплекса и независимые аналитики охарактеризовали проект создания объединенной системы с ИИ как «крайне амбициозный». По словам представителя Ассоциации обороны и безопасности Литвы Винкаса Юргутиса, подобная задача является «сложной» даже по международным стандартам.
Отставной майор Вооруженных сил Литвы Дариус Антанайтис пояснил, что новая система предполагает использование камер, микрофонов и мобильных телефонов для обнаружения небольших целей на высоте до 3 тыс. м, которые не фиксируются радарами.
Несмотря на то что министр обороны выразил надежду на получение первых результатов в течение года, отраслевые эксперты предупреждают, что полномасштабное внедрение может потребовать больше времени. «Если мы говорим о пилотных проектах и прототипах, то они могут быть разработаны в течение года», — заявил Юргутис.
Согласно данным литовского издания, в ближайшие четыре года Министерство обороны намерено выделить на развитие ПВО не менее €2 млрд. Однако оппозиционные силы в Литве полагают, что этих средств недостаточно. Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас настаивает на необходимости дополнительного финансирования в размере €4-€4,5 млрд до 2030 года для обеспечения защиты инфраструктуры, стратегических объектов и населения.
18 мая на литовской территории, в поле возле села Самане, было обнаружено падение беспилотного аппарата. Руководитель Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас сообщил, что в Утенском районе разбился иностранный дрон, фрагменты которого, по предварительным данным, указывают на его украинское происхождение. Спустя два дня, 20 мая, в республике была объявлена воздушная тревога из-за фиксации неизвестного БПЛА у границы. В ответ на это силы НАТО были приведены в повышенную готовность для патрулирования воздушного пространства Балтии, отмечается в сообщении ведомства. Ранее, в конце марта, Вильнюс также информировал об инциденте с дроном, который власти назвали «заблудившимся» украинским аппаратом.
В середине мая президент Литвы Гитанас Науседа выступил с требованием сбивать любые беспилотники, нарушающие воздушные границы страны. Он подчеркнул, что все летательные аппараты такого типа представляют угрозу, а безопасность литовских граждан является приоритетной задачей.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял об отсутствии у России целей для нанесения ударов беспилотниками по Европе. «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — подчеркнул Путин. В Москве неоднократно отвергали предположения о планах нападения на страны НАТО или Евросоюза.