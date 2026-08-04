Литва представила единую систему борьбы с дронами с помощью ИИ

18 мая на литовской территории, в поле возле села Самане, было обнаружено падение беспилотного аппарата. Руководитель Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас сообщил, что в Утенском районе разбился иностранный дрон, фрагменты которого, по предварительным данным, указывают на его украинское происхождение. Спустя два дня, 20 мая, в республике была объявлена воздушная тревога из-за фиксации неизвестного БПЛА у границы. В ответ на это силы НАТО были приведены в повышенную готовность для патрулирования воздушного пространства Балтии, отмечается в сообщении ведомства. Ранее, в конце марта, Вильнюс также информировал об инциденте с дроном, который власти назвали «заблудившимся» украинским аппаратом.