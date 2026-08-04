Марочко: ВС РФ берут в клещи ВСУ в Ольховатке Харьковской области

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские бойцы, наступая на восток от Бакшеевки, берут в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Ольховатке Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Продвигаясь в восточном направлении от Бакшеевки по направлению населенного пункта Ольховатка, наши военнослужащие сжимают клещи вокруг украинской группировки», — сказал он.
ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области 4 августа.
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