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Марочко: ВС РФ берут в клещи ВСУ в Ольховатке Харьковской области

Российские войска наступают на восток от Бакшеевки, сообщил эксперт.

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские бойцы, наступая на восток от Бакшеевки, берут в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Ольховатке Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Продвигаясь в восточном направлении от Бакшеевки по направлению населенного пункта Ольховатка, наши военнослужащие сжимают клещи вокруг украинской группировки», — сказал он.

ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области 4 августа.

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