Тюрьмы переполнены, Британия выпускает осуждённых раньше срока

Великобритания продолжит досрочно освобождать заключённых из‑за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщил премьер‑министр Энди Бёрнем, уточнив, что программа будет действовать и дальше. Источник информации — его заявление в соцсети X.
По словам главы правительства, исключения предусмотрены для осуждённых за изнасилование и тяжкие преступления против детей. Остальные категории заключённых могут быть выпущены раньше срока.
Бёрнем отметил, что пенитенциарная система подошла к пределу возможностей. Он предупредил: при текущей нагрузке существует риск, что новые правонарушители не смогут быть своевременно помещены в тюрьму.
Власти продолжают оценивать ситуацию и готовят дополнительные меры для снижения давления на тюремную инфраструктуру.
Ранее мы писали: Премьер Британии Бернем пообещал «безжалостно» бороться с наплывом нелегалов.
Читайте также: Пауза в конгрессе: демократ остановил продвижение санкций против России.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!