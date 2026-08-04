Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюрьмы переполнены, Британия выпускает осуждённых раньше срока

Великобритания продолжит досрочно освобождать заключённых из‑за нехватки мест в тюрьмах.

Великобритания продолжит досрочно освобождать заключённых из‑за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщил премьер‑министр Энди Бёрнем, уточнив, что программа будет действовать и дальше. Источник информации — его заявление в соцсети X.

По словам главы правительства, исключения предусмотрены для осуждённых за изнасилование и тяжкие преступления против детей. Остальные категории заключённых могут быть выпущены раньше срока.

Бёрнем отметил, что пенитенциарная система подошла к пределу возможностей. Он предупредил: при текущей нагрузке существует риск, что новые правонарушители не смогут быть своевременно помещены в тюрьму.

Власти продолжают оценивать ситуацию и готовят дополнительные меры для снижения давления на тюремную инфраструктуру.

Ранее мы писали: Премьер Британии Бернем пообещал «безжалостно» бороться с наплывом нелегалов.

Читайте также: Пауза в конгрессе: демократ остановил продвижение санкций против России.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше