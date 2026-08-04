Трифонова завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина

Россиянка Надежда Трифонова стала третьей на чемпионате Европы по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.
За пять прыжков Трифонова набрала 312,40 балла.
Победу одержала итальянка Кьяра Пеллакани (358,05). Второе место заняла британка Ясмин Харпер (318,70). Россиянка Елизавета Кузина заняла девятое место (273,50).
Российские спортсмены выступают на континентальном первенстве впервые с 2021 года. При этом, напомним, соревнуются они в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Шлейхер и Терновой выиграли ЧЕ по прыжкам в воду.