Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

«В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое — мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.