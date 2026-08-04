Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородский и Шебекинский округа Белгородской области.
Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое — мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
Ранее глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что трое пострадавших после атаки беспилотника в Подмосковье остаются в хирургическом отделении больницы.
Кроме того, главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко заявила, что двое детей, пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком, находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильное.