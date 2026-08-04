В Аргентине из-за забастовки 45 судов не могут выйти из портов

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 45 судов с зерном не могут покинуть порт в аргентинском городе Росарио из-за забастовки лоцманов. Об этом сообщил президент палаты масложировой промышленности и центра экспортеров зерна (CIARA-CEC) Аргентины Густаво Идигорас.
«На данный момент их [задержанных судов] уже более 45, и, если сегодня ситуация не разрешится, к ним добавится еще около 30 судов, и так далее. Каждая задержка судна — это как счетчик такси, который начисляет от $50 тыс. до $100 тыс. в день», — приводит ассоциация слова своего президента.
Идигорас отметил, что хотя экспортеры поддерживают курс правительства на дерегулирование, они считают ошибкой, что власти не обсудили с профсоюзами лоцманов изменения в нормативной базе, которые привели к забастовке. 30 июля в правительственном вестнике был опубликован новый регламент для судоходной сферы, который, по мнению профсоюзов лоцманов и капитанов речных судов, может привести к потере рабочих мест и снижению безопасности судоходства.