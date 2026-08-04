В Аргентине из-за забастовки 45 судов не могут выйти из портов

«На данный момент их [задержанных судов] уже более 45, и, если сегодня ситуация не разрешится, к ним добавится еще около 30 судов, и так далее. Каждая задержка судна — это как счетчик такси, который начисляет от $50 тыс. до $100 тыс. в день», — приводит ассоциация слова своего президента.