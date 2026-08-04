Шнайдер переиграла Шрамкову и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада).
В матче втором круге она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:2, 4:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
За это время Шнайдер один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Маккартни Кесслер (США).
Ранее Александрова победила Осорио и вышла в третий круг на «тысячнике» в Торонто.
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