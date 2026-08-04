Вагенкнехт призвала власти ФРГ выступить с реалистичными инициативами по Украине

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала Берлин выступить с реалистичными инициативами для завершения конфликта на Украине.
Об этом она написала в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.
Вагенкнехт отметила, что приоритетной целью немецкой политики «должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации».
«Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение войны», — написала она.
Ранее Вагенкнехт заявила, что безответственная стратегия Запада в украинском конфликте повышает риск прямого военного столкновения с Россией и непосредственного вовлечения в него Германии.