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Вагенкнехт призвала власти ФРГ выступить с реалистичными инициативами по Украине

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала Берлин выступить с реалистичными инициативами для завершения конфликта на Украине.

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала Берлин выступить с реалистичными инициативами для завершения конфликта на Украине.

Об этом она написала в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

Вагенкнехт отметила, что приоритетной целью немецкой политики «должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации».

«Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение войны», — написала она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что безответственная стратегия Запада в украинском конфликте повышает риск прямого военного столкновения с Россией и непосредственного вовлечения в него Германии.