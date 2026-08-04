CNN сообщил об опасно низком уровне запасов ключевых боеприпасов Пентагона

CNN также отмечает, что вопрос нехватки боеприпасов вновь поднимался перед решением президента США Дональда Трампа на прошлой неделе отказаться от новых ударов по Ирану. По словам источников, высокопоставленные военные советники уже как минимум второй раз за последние недели предупреждали главу государства о критическом сокращении запасов ключевых вооружений.