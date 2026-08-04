В США пригрозили уголовной ответственностью за полёты дронов над пожарами

«Пилоты дронов рядом с пожарами в Спокане, держите дроны на земле, если вы летаете, не могут летать срочные службы. Каждый, кто вмешается в работу срочных служб, может быть оштрафован или привлечён к уголовной ответственности», — заявили в FAA.