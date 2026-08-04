В США пригрозили уголовной ответственностью за полёты дронов над пожарами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило об уголовной ответственности за запуск беспилотников в районах лесных пожаров в штате Вашингтон.
Об этом говорится в сообщении авиарегулятора в социальной сети X.
«Пилоты дронов рядом с пожарами в Спокане, держите дроны на земле, если вы летаете, не могут летать срочные службы. Каждый, кто вмешается в работу срочных служб, может быть оштрафован или привлечён к уголовной ответственности», — заявили в FAA.
Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за масштабных лесных пожаров в штате Вашингтон было эвакуировано более 65 тыс. человек.
Кроме того, CNN сообщил об аресте мужчины, которого подозревают в поджоге, ставшем причиной одного из трёх крупных лесных пожаров в районе города Спокан.