Терновой: это моё первое золото чемпионата Европы, я очень рад, что мы вернулись на международную арену

Российский прыгун в воду Руслан Терновой поделился эмоциями после победы в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
«И без китайцев эта победа немаловажная. Это моё первое золото чемпионата Европы, поэтому я очень рад. Очень приятно выиграть. Тем более мы наконец‑то вернулись на европейскую арену, за что огромное спасибо Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и всему руководству нашей федерации. Если бы не они, мы бы в этом году сидели дома», — цитирует Тернового «Матч ТВ».
По итогам шести прыжков Терновой и Никита Шлейхер получили 443,82 балла.
На втором месте расположились итальянцы (416,46). Тройку замкнули украинцы (406,05).
Российские спортсмены выступают на континентальном первенстве впервые с 2021 года. При этом, напомним, соревнуются они в нейтральном статусе.
Ранее Трифонова завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.