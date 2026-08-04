Терновой: это моё первое золото чемпионата Европы, я очень рад, что мы вернулись на международную арену

«И без китайцев эта победа немаловажная. Это моё первое золото чемпионата Европы, поэтому я очень рад. Очень приятно выиграть. Тем более мы наконец‑то вернулись на европейскую арену, за что огромное спасибо Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и всему руководству нашей федерации. Если бы не они, мы бы в этом году сидели дома», — цитирует Тернового «Матч ТВ».