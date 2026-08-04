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Три участка для голосования на выборах в Госдуму откроются в Канаде

В посольстве РФ уточнили, что россияне смогут проголосовать в Оттаве, а также в генконсульствах в Монреале и Торонто.

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Россияне, проживающие в Канаде, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы девятого созыва на избирательных участках в Оттаве, Монреале и Торонто. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Канаде.

Как следует из публикации в Telegram-канале российской дипмиссии, участки будут открыты 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени в посольстве России в Оттаве, а также в генеральных консульствах РФ в Монреале и Торонто.

Дипломаты подчеркнули, что принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный паспорт при личной явке на один из перечисленных избирательных участков.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах — прямые, в 3 — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.

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