Отчёт Пентагона: сотни раненных и десятки погибших в конфликте с Ираном

Хронология конфликта показывает, что боевые действия начались 28 февраля. В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения, связанных с ситуацией в Ормузском проливе.