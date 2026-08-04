Отчёт Пентагона: сотни раненных и десятки погибших в конфликте с Ираном

Главный блок данных касается операции «Эпическая ярость», которую Вашингтон начал в конце февраля и завершил 5 мая. В ходе этой кампании были ранены 417 американских военных, погибли — 14.
Отдельно Пентагон фиксирует потери, понесённые с 7 июля в рамках зарубежных операций, местоположение которых не раскрывается. По опубликованным сведениям, речь идёт о 4 погибших и 270 раненых.
Хронология конфликта показывает, что боевые действия начались 28 февраля. В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения, связанных с ситуацией в Ормузском проливе.
Правоохранительные и военные структуры США продолжают отслеживать последствия боевых действий и публиковать данные о потерях.
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