Додик рассказал о помощи США Хорватии в операции «Буря» против сербов

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Хорватская операция «Буря» против Республики Сербская Краина в 1995 году была организована при помощи американских советников с ведома Вашингтона. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
«Операция “Буря” была организована американскими специалистами, как мы сегодня знаем, согласие на ее проведение было дано непосредственно тогдашними высшими эшелонами [власти] США, но у них было только одно условие — провести быстро, чтобы другие участники международной арены не возмутились», — заявил Додик на мемориальной церемонии по случаю 31-й годовщины начала хорватской операции «Буря» в Мрконич-Граде в Республике Сербской.
«Буря» — военная операция хорватских вооруженных сил 4−5 августа 1995 года. Ее результатом стала ликвидация самопровозглашенной Республики Сербская Краина на территории Хорватии. В ходе операции было убито около 2,5 тыс. сербов и столько же пропало без вести, почти 250 тыс. стали беженцами. Было уничтожено более 25 тыс. жилых домов, принадлежавших сербам, а также 13 тыс. православных церквей, музеев и других объектов.
В Сербии и Республике Сербской этот день считают днем национальной скорби, Белград ежегодно объявляет днем траура 5 августа, а Баня-Лука — 4 августа. В Хорватии же эту операцию считают «освобождением от сербской оккупации». 5 августа здесь официальный государственный праздник — День победы и отечественной благодарности, а также День хорватских защитников.