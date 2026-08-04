Додик рассказал о помощи США Хорватии в операции «Буря» против сербов

«Операция “Буря” была организована американскими специалистами, как мы сегодня знаем, согласие на ее проведение было дано непосредственно тогдашними высшими эшелонами [власти] США, но у них было только одно условие — провести быстро, чтобы другие участники международной арены не возмутились», — заявил Додик на мемориальной церемонии по случаю 31-й годовщины начала хорватской операции «Буря» в Мрконич-Граде в Республике Сербской.