Турецкая прокуратура требует лишить иммунитета оппозиционера Озгюра Озеля

Прокуратура Анкары направила в Министерство юстиции Турции досье с требованием лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной Новой партии Озгюра Озеля. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, Озель якобы получал взятки за участие глав некоторых муниципалитетов в выборах местных органов власти в 2024 году. В документе подчёркивается необходимость применения статьи 83 Конституции Турции, которая допускает снятие иммунитета только по решению парламента. Без этого депутат не может быть задержан, допрошен или привлечён к суду.
Новая партия под руководством Озеля была создана 24 июля после его выхода из Народно‑республиканской партии. Это не первый запрос о лишении его неприкосновенности: ранее в парламент направлялись материалы по делу об «оскорбительных высказываниях» в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прокуратура квалифицировала как уголовное преступление.
Ситуация развивается на фоне растущего давления на оппозицию и усиливающихся политических конфликтов внутри страны. Решение теперь зависит от парламента, который должен рассмотреть запрос и вынести вердикт.
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