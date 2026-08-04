Лидер республиканцев признал разногласия в сенате по санкциям против России

Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн подтвердил, что среди сенаторов возникли разногласия по законопроекту о новых санкциях против России.
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть возражения по санкциям против России, с которыми мы сейчас разбираемся», — заявил Тьюн журналистам.
По его словам, одно из разногласий связано с поправкой сенатора Рэнда Пола, предусматривающей исключение из законопроекта раздела о новых пошлинах.
Тьюн не исключил, что эта поправка может быть вынесена на голосование, если стороны договорятся об ограничении времени на обсуждение.
Ранее журналист Punchbowl Эндрю Дезидерио сообщил, что руководство Республиканской и Демократической партий в Сенате США начало согласование порядка рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России.
Кроме того, корреспондент Punchbowl Лора Вайс сообщила, что сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России.