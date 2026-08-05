В Белгородской области двое мужчин и одна женщина получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в поселке Октябрьский и селе Новая Таволжанка, сообщили в оперштабе региона в «Максе».
Киевский режим наносит удары по гражданским объектам, отдыхающим на пляжах и складам Wildberries, поскольку не испытывает каких-либо сожалений из-за возможной гибели тысяч мирных граждан России, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Основные события 5 августа — в онлайн-трансляции ТАСС.
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