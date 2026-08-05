Партии разыграют номера в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Центризбирком России 5 августа проведет жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы. В ней примут участие представители всех 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы.
Мероприятие начнется в 12:00 мск в атриуме здания ЦИК РФ. Жеребьевка пройдет методом случайной выборки с использованием лототрона, в который поместят 11 непрозрачных шаров с номерами от 1 до 11 — по числу участвующих в выборах партий. Перед началом процедуры их представители смогут осмотреть каждый шар.
Очередность подхода к лототрону будет соответствовать хронологии регистрации федеральных списков. Первым шар извлечет представитель КПРФ, затем к лототрону подойдут представители «Новых людей», «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», Партии пенсионеров, «Яблока», «Родины» и Партии прямой демократии. Завершит процедуру представитель партии «Зеленые».
Участник жеребьевки откроет извлеченный шар и продемонстрирует находящийся внутри порядковый номер. Результат сразу появится на экране, а макет избирательного бюллетеня с наименованиями и эмблемами партий будет формироваться в режиме реального времени. Полученный номер сохранится за партией до окончания избирательной кампании.
По информации партий, в жеребьевке планируют принять участие, в частности, Герои России Александр Карелин и Людмила Болилая, а также председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова — от «Единой России»; вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева — от «Новых людей»; депутат Марина Ким и участник специальной военной операции Олег Чернышов — от «Справедливой России». Как сообщила ТАСС заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар, либерал-демократов на жеребьевке представит участник СВО Дмитрий Жирков.
Магия цифр.
Как рассказал ТАСС глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, расположение партии в избирательном бюллетене может повлиять на решение граждан, которые определяются с выбором непосредственно на участке. «Порядковый номер партии в избирательном бюллетене, безусловно, имеет значение. Особенно это касается первой позиции и верхней части списка: для ситуативных избирателей, которые определяются со своим выбором уже на участке и не обязательно внимательно следили за кампанией, они предпочтительнее», — сказал он.
По словам Костина, доля таких избирателей невелика, однако исследования показывали, что нахождение в верхней части бюллетеня вне зависимости от статуса партии может принести ей дополнительно порядка 1−1,5% голосов. Остальные позиции в целом равноценны, но расположение приобретает особое значение для партий со схожей идеологией или близкими названиями.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Одновременно состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов РФ. В семи регионах главы будут избираться прямым голосованием, еще в трех — региональными парламентами. Всего в ходе кампании предстоит заместить около 23 тыс. мандатов.