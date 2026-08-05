Партии разыграют номера в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

Как рассказал ТАСС глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, расположение партии в избирательном бюллетене может повлиять на решение граждан, которые определяются с выбором непосредственно на участке. «Порядковый номер партии в избирательном бюллетене, безусловно, имеет значение. Особенно это касается первой позиции и верхней части списка: для ситуативных избирателей, которые определяются со своим выбором уже на участке и не обязательно внимательно следили за кампанией, они предпочтительнее», — сказал он.