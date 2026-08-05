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В МИД отметили невозможность нанесения поражения России

Замглавы министерства Михаил Галузин назвал попытки сделать это с такой мощной ядерной державой, как Россия, тщетными.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, тщетны. Это невозможно, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

«Цель эта (нанести РФ “стратегическое поражение” — прим. ТАСС) абсолютно тщетная, абсолютно вздорная, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести “стратегическое поражение”. Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток», — отметил замминистра.

I медиафорум России и Казахстана прошел в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года — в год 120-летия агентства. Вторая встреча в этом формате состоялась в 2025 году в Алма-Ате.