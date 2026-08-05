В МИД отметили невозможность нанесения поражения России

«Цель эта (нанести РФ “стратегическое поражение” — прим. ТАСС) абсолютно тщетная, абсолютно вздорная, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести “стратегическое поражение”. Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток», — отметил замминистра.