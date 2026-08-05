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Путин исключил физлиц из спецрежима расчетов с недружественными странами

В России обновили порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физические лица и российские филиалы иностранных компаний выводятся из специального режима расчетов с кредиторами из недружественных стран.

Временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, теперь не распространяется на две категории.

Согласно документу, среди них: физические лица, а также филиалы и постоянные представительства иностранных организаций, если они зарегистрированы на территории России. Указ вступил в силу с момента официального опубликования.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин подписал закон о всестороннем контроле за формированием цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения. Норма позволит госорганам оперативно выявлять резкий рост стоимости продуктов и детально анализировать его реальные причины.