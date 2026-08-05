CNN: Пентагон израсходовал почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков

Армия США израсходовала почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков, большую часть — за время вооружённого конфликта с Ираном.
Об этом сообщил американский телеканал CNN. По его данным, высшее военное командование США предупредило о критически низком количестве боеприпасов у Пентагона.
«…Запасы боеприпасов Пентагона находятся на “опасно низком” уровне», — говорится в сообщении.
Ранее Пентагон объявил о соглашениях, направленных на расширение производства ракет Patriot и THAAD.
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