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CNN: Пентагон израсходовал почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков

Армия США израсходовала почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков, большую часть — за время вооружённого конфликта с Ираном.

Армия США израсходовала почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков, большую часть — за время вооружённого конфликта с Ираном.

Об этом сообщил американский телеканал CNN. По его данным, высшее военное командование США предупредило о критически низком количестве боеприпасов у Пентагона.

«…Запасы боеприпасов Пентагона находятся на “опасно низком” уровне», — говорится в сообщении.

Ранее Пентагон объявил о соглашениях, направленных на расширение производства ракет Patriot и THAAD.

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