МО: военный врач Попков вынес двух раненых бойцов из-под огня ВСУ

Врач медицинского взвода Вооружённых сил России сержант Александр Попков спас двух раненых бойцов, вынеся их с поля боя, несмотря на огонь со стороны ВСУ.
Об этом проинформировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что раненые военнослужащие не могли самостоятельно передвигаться.
«…Оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — сообщили в ведомстве.
Ранее военнослужащий ВС России с позывным Бабушка рассказал RT, как спас раненого ополченца из тыла ВСУ в Донбассе.
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