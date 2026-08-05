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Нью‑Дели исключил возможность приобретения Су‑57Э

Индия исключила возможность закупки российского истребителя пятого поколения Су‑57Э.

Индия исключила возможность закупки российского истребителя пятого поколения Су‑57Э. Об этом заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх, а его слова озвучило издание Defense Security Asia.

По словам министра, Нью‑Дели не рассматривает приобретение новых моделей истребителей «Сухой». Вместо этого страна намерена модернизировать существующий парк Су‑30МКИ и сосредоточиться на разработке собственного малозаметного боевого самолёта.

Решение отражает долгосрочный курс Индии на развитие национальной авиационной промышленности и снижение зависимости от зарубежных поставщиков вооружений.

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