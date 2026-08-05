Нью‑Дели исключил возможность приобретения Су‑57Э

Индия исключила возможность закупки российского истребителя пятого поколения Су‑57Э. Об этом заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх, а его слова озвучило издание Defense Security Asia.
По словам министра, Нью‑Дели не рассматривает приобретение новых моделей истребителей «Сухой». Вместо этого страна намерена модернизировать существующий парк Су‑30МКИ и сосредоточиться на разработке собственного малозаметного боевого самолёта.
Решение отражает долгосрочный курс Индии на развитие национальной авиационной промышленности и снижение зависимости от зарубежных поставщиков вооружений.
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