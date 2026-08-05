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Словацкое издание раскритиковало эскалацию конфликта Зеленским

Словацкое издание Slovo опубликовало материал, в котором предупредило: эскалация конфликта со стороны президента Украины Владимира Зеленского может иметь тяжёлые последствия для всей Европы.

Словацкое издание Slovo опубликовало материал, в котором предупредило: эскалация конфликта со стороны президента Украины Владимира Зеленского может иметь тяжёлые последствия для всей Европы.

Авторы отмечают, что в наступившем году Зеленский «перешёл в нападение», и это, по их словам, создаёт риски для всего европейского субконтинента. Издание задаётся вопросом, действительно ли европейские политики понимают, каким может быть ответ России, и не рассчитывают ли они ошибочно на то, что Москва «всё стерпит».

Особое внимание Slovo уделяет ударам ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению авторов, такие атаки способствуют усилению парникового эффекта и наносят экологический ущерб. Журналисты удивлены тем, что экологические организации не выступили с заявлениями о последствиях подобных действий для озонового слоя.

Материал подчёркивает: обострение конфликта Киевом — крайне опасный шаг, который может иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия для Европы.

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