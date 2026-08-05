Словацкое издание раскритиковало эскалацию конфликта Зеленским

Авторы отмечают, что в наступившем году Зеленский «перешёл в нападение», и это, по их словам, создаёт риски для всего европейского субконтинента. Издание задаётся вопросом, действительно ли европейские политики понимают, каким может быть ответ России, и не рассчитывают ли они ошибочно на то, что Москва «всё стерпит».