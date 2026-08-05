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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Через несколько минут телеканал сообщил о серии повторных взрывов в городе.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

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